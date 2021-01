Sangiovanni, Guccy Bag: il significato del testo della canzone presentata dal giovane cantautore ad Amici di Maria De Filippi.

Una delle rivelazioni di questa prima fase di Amici di Maria De Filippi 20 è Sangiovanni. Il 15 dicembre il giovane cantautore ha presentato ufficialmente il suo primo inedito, Guccy Bag. Un brano che, settimana dopo settimana, è riuscito a farsi spazio tra le canzoni più amate del periodo, diventando virale sui social e sulle piattaforme streaming. Andiamo a scoprire il significato del testo e tutti i dettagli della canzone.

Sangiovanni: il suo inedito è Guccy Bag

Presentata fin dalle prime puntate del talent, Guccy Bag è una canzone prodotta da Bias, disponibile dal 15 dicembre come singolo ufficiale di Sangiovanni.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

Si tratta di un pezzo che nel testo in cui il cantautore preferisce esprimere l’importanza di chi ci è accanto, di chi ci aiuta a curare le nostre ferite. Il tutto con un linguaggio che è stato frainteso anche da alcuni giudici nel corso delle prime puntate del talent di Canale 5.

Sangiovanni, Guccy Bag: il significato del testo

Il senso del brano è stato spiegato in un certo senso dallo stesso Sangiovanni, che ne ha parlato così: “Guccy Bag è un pezzo felice. Esprime appieno ogni lato dell’amore ai primi albori. Un amore giovane, fresco, ancora non consumato con una voglia matta di crescere. Nel ritornello avviene uno scambio di cure reciproce, il cucire le ferite, la promessa di non mentire in cambio di ricchezza materiale che non è altro che una metafora che rappresenta una forma di love, la mia“.

Insomma, un testo che va ben oltre quel che sembra esserci in superficie e descrive un’idea di amore originale e del tutto personale per il giovane artista. Andiamo a rileggerlo insieme in questo lyric video:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi