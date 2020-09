Salem Ilese, Mad at Disney: il significato del testo della canzone che ha conquistato le classifiche di Spotify grazie alla spinta di TikTok.

C’è una canzone che da qualche settimana ormai è in testa alle classifiche delle Viral Song su Spotify. Stiamo parlando di Mad at Disney, della giovane e semisconosciuta Salem Ilese. Un brano diventato, come molti altri negli ultimi mesi, virale prima su TikTok, per poi conquistare le piattaforme streaming preparandosi per il grande salto nelle radio. Ma cosa significa questo nuovo pezzo pieno di rabbia? Scopriamolo insieme.

Salem Ilese: la storia di Mad at Disney

Incredibile ma vero, Mad at Disney nasce da un sentimento di rabbia… verso Disney. Ebbene sì. Salem, con i due coautori del brano, Bendik Moller e Jason Hahs, è infatti una delle tante ammiratrici della Disney che si è trovata molto delusa per i tanti live action dei vecchi cartoni, ritenuti operazioni commerciali senza altro scopo se non il poco onorevole lucro… e non è tutto!

Nel testo infatti Salem gioca chiaramente con la rabbia che ogni fan della Disney può provare nei confronti della multianzionale americana fondata da Walt Disney per farci sognare, regalandoci però solo grandi e dolorose illusioni.

Il significato del testo di Mad at Disney, la canzone di Salem Ilese

Come si può facilmente intuire, il testo della canzone di Salme Ilese è un’accusa contro la Disney. Nonostante la musica sia anche allegrotta a modo suo, delicata come vorrebbe la stessa Disney, e nonostante la voce dolce di Salem, il brano è carico di rabbia. La protagonista è infatti molto arrabbiata, perché i film, i cartoni e tutto l’immaginario della Disney le ha descritto una vita che nella realtà non esiste, e un amore che è in verità non lascia mai felici e contenti. Ecco il lyric video del brano:

