il significato del testo del tormentone

LDA, Granita: il significato del testo del nuovo singolo del cantautore per l’estate, in attesa del nuovo album.

LDA ha appena concluso il suo primo tour, prodotto da Friends & Partners e GGD, che lo ha portato a Milano, Napoli e Roma, e ovviamente non ha assolutamente voglia di rimanere con le mani in mani. Ora è pronto a iniziare l’estate con il suo nuovo singolo Granita uscito in radio e in digitale venerdì 26 maggio. Il brano ha un ritmo incalzante e racconta la fine di una storia d’amore con il pensiero di non volerla lasciare andare. È la canzone perfetta per l’estate. Non resta che scegliere il nostro gusto di granita preferito e goderci il viaggio.

LDA: un tormentone dopo Sanremo

LDA, nato a Roma nel 2003, ha iniziato il suo percorso nell’industria musicale italiana a soli 13 anni, pubblicando cover di canzoni popolari italiane e internazionali su YouTube. Nel 2017 ha pubblicato il suo brano di debutto Resta, dopo essere stato contattato da Il Mago per una collaborazione. Nel 2020 ha partecipato anche al remix Buongiorno del papà Gigi D’Alessio, insieme ad altri artisti.

LDA credit Mario Miccione

Nello stesso anno ha collaborato con Astol e Robledo, per poi entrare nella scuola di Amici. Durante il periodo di permanenza nella scuola, ha presentato quattro nuovi brani, tra cui Quello che fa male, che è stato certificato oro e poi platino da Fimi/GfK Italia.

Dopo essersi imposto ad Amici, anche senza vincere, ha partecipato tra i Big alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Se poi domani, contenuto nel suo ultimo album Quello che fa bene (Columbia Records/Sony Music Italy). Un’avventura che ha anticipato il suo tuffo nell’estate 2023 con Granita.

Il significato del testo di Granita

Granita è l’ultimo singolo dell’artista. Un brano che celebra una storia d’amore che non si vorrebbe interrompere, nonostante necessario porre la parola fine.

L’amore, in tutte le sue forme, è d’altronde il tema principale dell’album pubblicato da LDA dopo SAnremo. Un tema che l’artista esplora con umorismo e introspezione. Il titolo stesso del disco riflette l’idea che l’amore per se stessi implica lottare per ciò che ci porta gioia e lasciare andare ciò che non ci serve più. Un po’ come lo stesso cantautore invita a fare in questo nuovo singolo da godere in questa estate italiana.

Di seguito il video ufficiale di Granita: