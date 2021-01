Capo Plaza, Allenamento 4: il significato del testo della nuova canzone del trapper di origini salernitane, primo singolo estratto dal nuovo album.

L’avventura di Plaza, il nuovo album di Capo Plaza, parte da qui, da Allenamento #4, il quarto appuntamento della serie di freestyle del 22enne trapper campano. Il brano, attesissimo dai fan, fa riferimento alle sue origini e ai suoi inizi, dalle panchine di Salerno ai grandi featuring internazionali. Andiamo a scoprire il significato del testo di questo nuovo brano pronto a superare ogni record di streaming.

Capo Plaza, il significato di Allenamento 4

In questo freestyle Plaza prosegue la storia già raccontata nei precedenti episodi, partiti dalla costruzione del suo personaggio tra le strade di Salerno. Spiega lo stesso trapper parlando di questo pezzo: “La serie di Allenamento nasce come un sequel, non un semplice freestyle da lasciare lì. Ora come ora non so se continuerò con questa serialità, ma so che mi hanno formato come artista“.

Rapper

L’artista racconta che l’idea nasce dai rapper francesi, che mettono un hashtag con un numero ogni volta che producono un nuovo freestyle: “Per questo tutti miei Allenamento sono diversi, vari esercizi di stile che si fondano semplicemente sulle punchline“.

Il testo di Allenamento 4 di Capo Plaza

Il nuovo brano di Plaza arriva come un vero upgrade, un salto di livello per il rapper salernitano, pronto adesso a pubblicare un album che dovrebbe essere di svolta nella sua carriera. Continua ancora l’artista: “Per me è speciale perché è stato il mio trampolino di lancio per il mainstream, ma soprattutto è stato un episodio che è stato utilizzato da tanti altri artisti. Se adesso dici Capo Plaza, prima di dire 20, pensi ad Allenamento. Con questo un inizia una nuova fase, quella di maturazione“. Di seguito il testo di Allenamento #4, l’ultimo capitolo della serie del trapper: