Annalisa, Mon Amour: il significato del testo della nuova canzone della cantautrice, reduce dal successo di Bellissima.

Mentre l’Italia intera, specialmente quella dei social, continua a ballare sulle note della virale Bellissima, che rimarrà sicuramente uno dei tormentoni anche durante la prossima estate, Annalisa è pronta a voltare pagina. La cantante ligure sta per lanciare un nuovo singolo, presentato con una breve clip e un post su Instagram, con tanto di cambio look. S’intitola Mon amour ed è in arrivo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 31 marzo. Scopriamo insieme il significato di questo nuovo brano.

Mon Amour è il nuovo singolo di Annalisa

Nel momento più importante della sua carriera, ormai arrivata a 21 dischi di platino e 12 dischi d’oro dalla sua esplosione all’interno della scuola di Amici, Nali è pronta a rilanciarsi ancora in grandissimo stile, in vista anche del suo storico primo concerto al Forum di Assago, in programma il prossimo novembre.

Annalisa

Firmata dalla stessa cantautrice ligure insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta (suo ex compagno) e prodotta da Zef, Mon Amour ci farà sicuramente ballare, ed è stata subito anticipata da una clip che ci mostra una Nali con un look completamente stravolto, quasi irriconoscibile. Di seguito il post pubblicato su Instagram:

Il significato di Mon Amour

Il significato del testo del nuovo singolo di Nali è stato svelato con un comunicato stampa. Si tratta di un brano che racconta il momento esatto che divide un passato deludente dalla voglia di rimettersi in gioco e correre verso il futuro, senza rinunciare a due qualità che non possono mai mancare: autoironia e leggerezza.

Spiega la stessa cantante ex protagonista ad Amici: “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante“.