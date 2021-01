Mace, Salmo e Blanco, La canzone nostra: il nuovo singolo del producer milanese con due dei rapper più punk della scena italiana.

Nuovo singolo in arrivo per Mace, uno dei producer più importanti dell’attuale scena hip hop italiana. L’8 gennaio è in arrivo La canzone nostra, primo estratto dal nuovo album, Obe, la cui pubblicazione è prevista per il 5 febbraio. Con lui in questo nuovo brano ci sono due Big del rap italiano: la superstar Salmo e la rivelazione Blanco. Un connubio di rapper dal forte animo punk, per dare vita a un pezzo basato su sonirità elettroniche che catturano dal primo ascolto.

Mace con Salmo e Blanco in La canzone nostra

La canzone nostra è il primo passo di un viaggio tra elettronica e ambient iniziato la scorsa estate dal producer. Musicalmente l’artista cerca di esaltare le caratteristiche dei due rapper, con distorsioni sonore che catturano l’ascoltatore fin da subito.

Musicalmente sarà un banco di prova per le nuove sonorità di Mace, che nel 2020 è reduce dalle produzioni per Venerus e Gemitaiz, oltre ai lavori con gli FSK e una star del pop come Irama. Quest’anno l’obiettivo è invece un anno: cercare di imporre il proprio progetto personale, come fatto nel 2020 da Night Skinny, un altro producer di grande talento.

Il significato di La canzone nostra

Dal punto di vista del significato, La canzone nostra racconta tutti gli aspetti di una relazione, espressi attraverso i due stili inconfondibili di Blanco e Salmo. Se il primo descrive l’aspetto estremo e viscerale di un rapporto, il rapper sardo porta su temi più riflessivi. Il risultato è un dialogo ricco di sfaccettature sulle dinamiche tipiche di una relazione.