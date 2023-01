Peter Gabriel, Panopticom: il significato del nuovo singolo dell’artista britannico tratto dall’album i/o.

La Befana vien di notte e porta in eredità per il mondo della musica un nuovo singolo di rilevanza mondiale: Panopticom, il primo estratto dal nuovo progetto di Peter Gabriel. Il 2023 si apre con uno dei ritorni più attesi, quello dell’ex Genesis, che spiana così la strada al suo prossimo album, i/o, in arrivo nei prossimi mesi. Scopriamo insieme i dettagli e il significato di questo nuovo brano.

Peter Gabriel: il significato di Panopticom

Registrato nei Real World Studios di Wiltshire, Panopticom si basa su un’idea che Peter ha elaborato già alcuni mesi fa e sulla quale ha lavorato a lungo. Scritto e prodotto dallo stesso cantante ex Genesis, racconta la creazione di un ‘globo’ di dati accessibile e infinitamente espandibile, ribattezzato appunto Panopticom.

Fantascienza? Non proprio, se è vero che Peter sta anche cercando di mettersi in contatto con alcune persone che potrebbero dare vita a questo progetto nella realtà, con la finalità ultima di permettere al mondo di comprendere meglio ciò che sta davvero accadendo.

Per quanto riguarda l’aspetto musicale, hanno collaborato a Panopticom alcuni vecchi amici del cantautore britannico, come Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché, senza dimenticare Brian Eno, che ha provveduto a lavorare sulla parte elettronica della canzone:

Il nuovo album di Peter Gabriel

Panotpicom è ovviamente solo il primo tassello di un progetto ben più ampio, i/o, che verrà guidato dalle fasi lunari. Il piano di pubblicazione del disco prevede infatti che un nuovo brano verrà rivelato ad ogni luna piena. Spiega Gabriel: “Uno dei concetti di cui scrivo questa volta è l’idea che sembriamo incredibilmente in grado di distruggere il pianeta che ci ha dato i natali e che, se non troviamo il modo di riconnetterci alla natura e al mondo naturale, perderemo molto. Un modo semplice per pensare a dove ci collochiamo in tutto questo è guardare il cielo. E la luna mi ha sempre affascinato“.

L’inizio del nuovo progetto di Peter Gabriel, che lo porterà tra l’altro anche in tour in tutto il mondo, compresa la nostra Italia, è più che promettente. Non resta che aspettare la prossima luna piena per poter godere di un nuovo assaggio dell’album.