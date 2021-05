Mahmood, Klan: il nuovo singolo del cantante tratto dall’album Ghettolimpo, dopo Inuyasha e Zero.

Sta andando mano a mano a completarsi la tracklist di Ghettolimpo, il nuovo e attesissimo album di Mahmood. Dopo aver lanciato i singoli Inuyasha e Zero, arriva adesso il turno di Klan. Il brano è stato sbloccato come terzo livello del gioco disponibile per tutti i fan sul suo sito ufficiale. Sarà il vero e proprio terzo singolo, in arrivo in tutte le iattaforme streaming ma anche nei negozi dal 14 maggio.

Mahmood, Klan: il significato del testo

Il brano, disponibile in pre-save, è già stato presentato ai fan, che possono accedere anche al testo, incentrato sulle relazioni all’interno di un gruppo. L’artista prova a descrivere le sensazioni del clan, che ha volte è famiglia, ma a volte ti uccide, utilizzando molti cliché tipici del mondo urban/hip hop.

Alessandro Mahmood

Per ottenere il testo occorre insierire nella casella di ricerca la parola chiave ‘kl4n’, come spiegato dallo stesso cantautore milanese all’interno delle sue Instagram Stories. Di questo il post pubblicato da Mahmood sui social:

Ghettolimpo è il nuovo album di Mahmood

Klan farà parte del nuovo album del cantautore milanese, Ghettolimpo, un disco atteso che dovrà confermare le sue potenzialità dopo il grande exploit del 2019 con Gioventù bruciata e la vittoria di Sanremo. L’intero album è un concept incentrato sugli eroi, ma non creature mitologiche o fantasiose, bensì personaggi di strada che lottano stando dalla parte degli ultimi. Proprio come il protagonista di Zero, un supereroe contemporaneo.

Non mancano all’interno del disco riferimenti all‘attualità. Il cantautore di Soldi non è infatti solito nascondersi anche davanti alle questioni più spinose. Lo ha dimostrato il suo intervento nel dibattito sul ddl Zan, che ha nelle utlime settimane appoggiato pubblicamente e in maniera forte.