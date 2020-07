Tha Supreme con bbno$, 0ffline: il nuovo singolo del rapper e producer di Fiumicino, tratto dal suo album di debutto 23 6451.

Torna in rotazione radiofonica tha Supreme con il suo primo e finora ultimo album, 23 6451, uno dei dischi più importanti di questi utlimi mesi. Il rapper stavolta ha lanciato il brano 0ffline, che lo vede collaborare con un artista internazionale, il rapper canadese bbno$, famoso in tutto il mondo per la hit virale del 2019 LaLaLa, prodotta insieme a Y2K.

Tha Supreme e bbno$: 0ffline

Quello con il rapper canadese è il secondo duetto internazionale nella carriera del fratellino di Mara Sattei, che già nel Machete Mixtape aveva potuto collaborare con J Balvin nel remix di Yoshi. Stavolta si tratta però di un brano ‘tutto suo’, in cui parla dell’importanza di staccare la spina.

Come negli altri brani del suo album, il testo è una sorta di flusso di coscienza, con parole che apparentemente sembrano prive di senso, interrotte spesso da onomatopee inventate in qualche caso dallo stesso rapper. All’interno del pezzo c’è spazio anche per un attacco agli hater. Di seguito l’audio ufficiale:

Tha Supreme con Ghali e Lazza

Nel 2020, dopo il successo straordinario del suo album, il supremo del rap italiano non è certo stato a guardare. Ha anzi inanellato una serie di collaborazioni di prestigio, a partire da quella con Ghali nel singolo Marymango, presente all’interno dell’album DNA del trapper di origini tunisine.

Ha inoltre lavorato nuovamente con la sorella Mara Sattei nel singolo Spigoli di Carl Brave, e ha curato la produzione di uno dei grandi successi di J, l’ultimo mixtape di Lazza. Il brano in questione è 2 tiri. Lo riascoltiamo insieme:

