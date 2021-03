Francesca Michielin e Fedez si sono esibiti per la prima serata di Sanremo 2021, salendo sul palco con un nastro bianco: ecco il significato di questo gesto.

Francesca Michielin e Fedez sono saliti sul palco dell’Ariston di Sanremo con un nastro bianco. Una scena di grande impatto che ha dato un volto nuovo alla loro performance, peraltro non indimenticabile, eccetto che per le emozioni dei due, specialmente del rapper, arrivato anche alla commozione dopo il tremore e l’ansia. Ma qual è stato il significato di quel nastro bianco?

Francesca Michielin e Fedez: cosa significa il nastro bianco?

La scelta di entrare con un nastro bianco legato alle aste dei microfoni non è stata casuale per i due cantanti. Anzi, si è trattato di un gesto dal forte significato simbolico, e di grande attualità.

Fedez e Francesca Michielin, ph. credits Fabrizio Cestari

I due hanno infatti voluto rappresentare così la distanza di un metro e mezzo imposta dalle norme anti-Covid. Una distanza tramutatasi in una lunga striscia di stoffa che, oltre a dividere i due artisti, li teneva anche uniti. Un gesto splendido e molto significativo che ha in qualche modo messo in luce tutto ciò che abbiamo vissuto in questo periodo di pandemia. Di seguito una loro foto:

Fedez e Francesca Michielin stanno insieme?

Ovviamente Fedez e Francesca Michielin sono fidanzati… ma non tra loro! La loro è una splendida storia di amicizia. E basta. Sembra incredibile, ma ancora tantissime persone sul web si chiedono se i due abbiano un rapporto che va oltre l’unione musicale. Questo perché il loro affetto reciproco traspare benissimo al di fuori, ed è stato simboleggiato anche sul palco dell’Ariston dall’abbraccio in cui si sono stretti alla fine della loro prima performance.

Come tutti sanno, però, Federico è felicemente sposato con Chiara Ferragni, madre del suo amato Leone e prossima al parto della loro seconda figlia. E anche Francesca Michielin pare in questo momento essere fidanzata, e in particolare con il chitarrista brasiliano dei Selton, Ramiro Levy.

Fedez e Francesca Michielin, ph. credits Fabrizio Cestari