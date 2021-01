Il cuore in polvere è stato escluso dalla partecipazione a Sanremo 2021. Ecco il significato del brano di Morgan.

È uno dei brani esclusi dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Parliamo di Il cuore in polvere, canzone scritta da Morgan per partecipare alla popolare kermesse musicale italiana. In questo periodo, Marco Castoldi ha pubblicato diverse nuove canzoni, dai testi alquanto particolari e trascendentali, come Ano. Scopriamo insieme il testo e il significato della traccia che non arriverà sul parco dell’Ariston.

Morgan

Morgan, Il cuore in polvere rifiutata a Sanremo 2021

Il cuore in polvere è il brano che Morgan ha presentato subito dopo Il senso delle cose. Tale canzone è stata scartata per Sanremo 2021 ed è il secondo rifiutato alla kermesse della musica italiana. Marco Castoldi, che ha inventato anche una nuova lingua per il brano Klaptzikal, non si arrende e afferma che ogni brano scartato sarà pubblicato.

Ecco il post in cui Morgan presenta il brano:

L’artista, però, chiede il sostegno anche da parte dei suoi fan e da chi apprezza la sua musica. Nel corso del tempo, infatti, è stata messa in piedi una community a sostegno dell’ex Bluvertigo. Facciamo riferimento al Fronte di Liberazione di Morgan.

La canzone si pone come una ballata molto toccante, che fa leva su sperimentazioni e tasti psichedelici. E, come gli altri brani già lanciati, anche questo avrà bisogno di una cifra di 5.000 euro per pubblicarlo e renderlo disponibile ai fan.

Il cuore in polvere, il significato della canzone

Di seguito, vi riportiamo una parte del testo de Il cuore in polvere, brano scartato a Sanremo 2021:

Se tu vai via io morirò

se tu vai via mi perderò.

Se tu vai via non ci sarà

quell’unica felicità.

Io chiedo a te, tu chiedi a me:

proteggimi dal mondo.

Tu chiedi a me io chiedo a te:

insegnami a capirti.

Io scrivo a te, tu giuri a me:

aspettami e ritorno.

Io credo a te tu credi a me,

ma ho il cuore in polvere.

Come si può capire, dando un’occhiata al testo, il brano è molto evocativo e altrettanto intimista. L’autore, nei vari versi, parla del bisogno di protezione che ognuno di noi avverte, nonché delle emozioni, come tasselli fondamentali delle relazioni.