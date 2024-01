Il significato del brano di Dargen D’amico: “Onda Alta”

Ecco la canzone di Dargen D’Amico, in gara al Festival di Sanremo 2024: scopriamo il testo del brano e il suo significato.

Dopo due anni dal tormentone “Dove si balla”, torna sul palco dell’Ariston Dargen Damico, questa volta con una canzone che affronta temi importanti e attuali. Il rapper porta alla 74esima edizione del Festival di Sanremo “Onda Alta”, che parla delle rotte dei migranti e delle contraddizioni della vita moderna.

Il significato del singolo di Sanremo 2024

Il cantante e giudice di X Factor Dargen D’Amico, promette di far ballare il pubblico durante il Festival di Sanremo, con la canzone “Onda Alta”. Oltre ad avere un ritmo scatenato, il brano affronta esplicitamente anche alcuni argomenti molto delicati.

Nel testo – scritto da Cheope, J. M. L. D’Amico, G. Fazio, S. Marletta ed E. Roberts – incontriamo parole forti sulle rotte dei migranti, con versi come “Sta arrivando l’onda alta, stiamo fermi e non si parla e non si salta”. Le parole del rapper toccano anche le contraddizioni della vita moderna, l’importanza della famiglia e le sfide personali.

Onda Alta: il testo della canzone di Dargen

‘O sentimento

C’è chi mi chiama

Figlio di puttana

Che c’è di male?

L’importante è aver la mamma

Che non lavori troppo che la vita è breve

A volte un mese…

Continua per il testo integrale