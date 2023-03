il significato del brano con Elisa e Jovanotti

Negramaro con Elisa e Jovanotti in Diamanti: il significato della nuova canzone della band salentina per i 20 anni di carriera.

Prendi una delle più amate band italiana degli ultimi vent’anni. Aggiungi una delle cantautrici di maggior talento del nostro pop, capace di imporsi in tutto il mondo. E per concludere, abbinali con uno dei cantautori più versatili degli ultimi quarant’anni, un rapper che ha saputo portare su un altro livello la world music. Il risultato? Diamanti, il singolo che vede per la prima volta insieme i Negramaro, Elisa e Jovanotti. Scopriamo insieme il significato di questo brano destinato a fare la storia della nostra musica.

I Negramaro incontrano Elisa e Jovanotti

Che in pentola stessero bollendo straordinarie sorprese Giuliano Sangiorgi e i suoi lo avevano fatto intendere fin dallo scorso gennaio. Il 2023 è l’anno del loro ventennale e la band salentina non voleva perdere l’occasione per festeggiare come meglio non si potrebbe.

Giuliano Sangiorgi

Dopo aver annunciato quindi le prime date del loro nuovo tour nei teatri, il gruppo salentino ha voluto celebrare il proprio ritorno attraverso un nuovo singolo, Diamanti, in arrivo in radio e sulle piattaforme digitali dal 17 marzo. L’occasione per incrociare per la prima volta la propria musica con quella di Elisa e Jova. I Negramaro avevano infatti fino ad ora cantato solo con la cantautrice di Monfalcone o solo con il cantautore di Cortona, ma senza mai unirli in un unico progetto.

Il significato di Diamanti

Canzone scritta da Giuliano Sangiorgi, con la collaborazione di Elisa e Jovanotti, Diamanti è una ballata molto intensa, melodica ma moderna, prodotta da Sixpm e Andro. Un brano che racconta l’amicizia all’interno di una storia d’amore totale e universale, dove empatia e perdono diventano gli strumenti per poter superare i limiti immaginabili di una relazione.

“La storia di un’amicizia che diventa musica“, raccontano i Negramaro, che hanno quindi aggiunto questa piccola anticipazione: “E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi e non ho un ca**o da dirti. Tanto so che mi inganni, non indossi i diamanti e mi giuri di odiarmi“. Parole cariche di poesia, che sono solo l’antipasto di una canzone che ci accompagnerà sicuramente per molti mesi.

Di seguito il post con la cover del singolo: