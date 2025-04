Il significato che devi conoscere

Può capitare di trovare una coccinella, tradizionalmente considerata simbolo di fortuna, ma cosa significa quando ci si imbatte in una coccinella nera con puntini rossi? Questa variante si chiama coccinella arlecchino (Harmonia axyridis) ed è originaria dell’Asia orientale. Introdotta in Europa per controllare gli afidi, ha finito per diffondersi ovunque e ha soppiantato le coccinelle locali, più fragili. La coccinella arlecchino presenta una grande varietà cromatica, con oltre 100 varianti, che possono apparire molto diverse tra loro.

A differenza delle coccinelle rosse, quelle nere con puntini rossi non portano significati tradizionali; sono una novità nei nostri ambienti e, per questo, non hanno trovato spazio nel folklore. Tuttavia, il loro incontro, specialmente in primavera, rappresenta una forma straordinaria di biodiversità urbana e simboleggia la resilienza e l’adattabilità della natura.

Le coccinelle arlecchino tendono a rifugiarsi nelle case durante l’autunno, quando cercano riparo dal freddo, mentre in primavera riemergono attive. Negli Stati Uniti, sono chiamate “insetti di Halloween” per la loro tendenza a entrare nelle abitazioni in quel periodo. Incontrarle non è un presagio né una minaccia; indica semplicemente che la natura continua a sorprenderci. Si consiglia di prenderle delicatamente e liberarle all’esterno, dove continueranno il loro importante lavoro di controllo degli afidi.