Il settimanale Vero parla de La Talpa: “Ecco chi conduce e i papabili concorrenti”

Il settimanale Vero questa settimana ha parlato de La Talpa, reality che Mediaset ha acquistato tre anni fa e che puntualmente rimanda in continuazione. I diritti per realizzarlo pare siano in esclusiva per sei anni, quindi Pier Silvio Berlusconi ha tutto il tempo che vuole per inserirlo nel palinsesto. Ma questa volta sembrerebbe essere fatta e potrebbe davvero andare in onda in primavera, su Italia 1.

Nell’articolo pubblicato dal settimanale Vero è stato fatto il nome del papabile conduttore “In questi giorni si sarebbero sciolti anche i nodi legati alla conduzione” che sarebbe Enrico Papi “Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrà occuparsene Enrico Papi”.

Il settimanale Vero ne è certo: “Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto condurrà Enrico Papi”

Non solo, hanno parlato anche degli ipotetici concorrenti “intanto continuano le autocandidature dei vip…”, si legge. Fra questi i nomi fatti dalla testata giornalistica sono cinque: Gemma Galgani (se lallero), Ida Platano, Marco Carta, Elenoire Casalegno e Laura Maddaloni. Infine è stato fatto pure il nome di Wanda Nara in quota opinionista. Quest’ultimo fatto addirittura nell’estate dello scorso anno da un giornalista sportivo.

“Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevederebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa”.

Il corteggiamento della famiglia #Berlusconi ai coniugi #Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del #Monza che lo sogna come stella al centro dell’attacco. Per la moglie-manager #WandaNara possono riaprirsi porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022

L’articolo Il settimanale Vero parla de La Talpa: “Ecco chi conduce e i papabili concorrenti” proviene da Biccy.it.







Fonte