Le Principesse del Grande Fratello Vip non sono Principesse?

Dopo aver portato alla luce la storia del padre in carcere e la presunta accusa di aver mentito in merito al loro sangue blu, il settimanale Oggi è tornato ad affrontare il caso delle sorelle Hailé Selassié del Grande Fratello Vip che, nel corso di una delle ultime puntate, hanno ribadito di essere discendenti dell’Imperatore d’Etiopia.

“C’è molta invidia, ci siamo abituate. Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a smascherarci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre“. Ha dichiarato Jessica Selassié ad Alfonso Signorini.