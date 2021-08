Nel 1955 Morton Heilig, che era un regista e un inventore. in un documento intitolato “The Cinema of the Future” descrisse per la prima volta la possibilità di creare esperienze multisensoriali per gli spettatori. Cinque anni più tardi Heilig costruì un primo prototipo della sua invenzione; girò anche cinque brevi film che potevano essere visti in questo macchinario e il 28 agosto 1962 ottenne il brevetto del “Sensorama Simulator”. Per questo è considerato il padre della realtà virtuale. Il Sensorama assomigliava ai giochi arcade degli anni ‘80, tipo un flipper per banalizzare; e dava allo spettatore – da uno a quattro massimo – l’esperienza di stare sopra una motocicletta per le strade di Brooklyn, con il vento sulla faccia. le vibrazioni della moto e gli odori della città riprodotta in 3D (compresi il profumo della pizza e la puzza degli scarichi degli autobus). Siamo all’inizio degli anni ‘60 e quell’oggetto era davvero pionieristico. Heilig pensava che potesse essere il cinema del futuro e non aveva tutti i torti, ma come spesso accade ai pionieri, era arrivato troppo presto, non c’era una tecnologia adeguata per supportare la sua visione e il modello di business non poteva reggere.

Il sito della School for Cinematic Arts della California lo ricorda, oltre che per diversi film, per un centinaio di invenzioni, tra cui una telecamera per le riprese in 3D, una curiosissima Telesphere Mask che ricorda gli Oculus di oggi e che lui brevettò nel 1960, e un Experience Theatre, brevettato nel 1969, che è una sorta di Sensorama portato in una sala cinematografica. Verso la fine della sua vita realizzò anche un Supercruiser, un monopattino molto simile a quelli che oggi girano per le nostre strade. E’ morto nel 1997.

Su Vimeo c’è un video di 4 minuti del 1980 per mostra il Sensorama in azione ed Heilig alle prese con la sua telecamera 3D.