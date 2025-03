Il Senato celebra il talento femminile, Colò e Cancellieri tra le ‘italiane eccellenti’ riconosciute

Non solo ostacoli e discriminazioni: le donne italiane rappresentano eccellenza, competenza e innovazione. Questo è il messaggio emerso al Senato durante l’evento “Storie di Italiane Eccellenti”, promosso dalla senatrice Cinzia Pellegrino. L’incontro ha celebrato figure femminili distintive nei loro ambiti, diventando esempi concreti di un’Italia che avanza grazie alla forza delle donne.

Tra i riconoscimenti, volti noti come le conduttrici Veronica Maya e Licia Colò, la giornalista Rosanna Cancellieri, la Chief People Officer del Gruppo Prada Rosa Santamaria Maurizio, la senologa e presidente di Komen Italia Daniela Terribile e l’ambasciatrice italiana in Iran Paola Amadei. Inoltre, sono state onorate giovani eccellenze della scienza, dell’impresa, della cultura e delle professioni, donne che, con talento e determinazione, hanno superato ostacoli e pregiudizi.

La senatrice Pellegrino ha sottolineato l’importanza di ribaltare la narrazione che spesso rappresenta le donne come vittime di difficoltà. Esistono molte figure straordinarie che meritano di essere celebrate per il loro coraggio e successo. È essenziale un cambiamento culturale riguardo alla rappresentazione delle donne nei media, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro. Durante la cerimonia, Rosanna Cancellieri ha rimarcato l’importanza di fare la differenza per il futuro, e Licia Colò ha incoraggiato tutte le donne a non arrendersi mai.

Il messaggio comune delle “italiane eccellenti” è chiaro: le donne devono continuare a scegliere e a desiderare un futuro migliore, poiché da quel desiderio nasce ogni cambiamento. L’evento rappresenta quindi un invito a cambiare prospettiva, celebrando storie di conquiste e riconoscendo il talento femminile, presente ogni giorno.