Il segreto nascosto del bellissimo felino salvato da un tombino

Hanno salvato il felino da un tombino ma non sapevano del segreto nascosto, ecco tutti i dettagli di questa storia.

Per fortuna ci sono molte associazioni sparse per tutto il mondo che si occupano di salvare gli animali randagi oppure quelli che si trovano in difficoltà. Nonostante la loro perspicacia e intelligenza, può capitare che si ritrovino in condizioni in cui serve loro un aiuto. In questo caso siamo alle prese con un gattino molto piccolo che si era incastrato in un tombino. È stato salvato, ma c’era un segreto molto importante da scoprire. Vediamo che cosa è successo in questa storia che ha un lieto fine doppio, si può dire così.

Il segreto del felino nascosto nel tombino: c’era qualcosa di molto interessante da scoprire

Qualcuno ha individuato un gattino molto piccolo incastrato in un tombino e ha deciso di fare la segnalazione ai volontari del Somerset Regional Animal Shelter di Bridgewater. Siamo nel New Jersey e i volontari si ritrovano in queste situazioni molto spesso, quasi ogni giorno. Questa, però, è una storia un po’ più particolare delle altre. Scopriamo perché.

Dopo l’arrivo sul posto, i volontari hanno impiegato ben tre ore per liberare il gattino che si era incastrato nel tombino. Faceva capolino ogni tanto, finalmente sono riusciti a prenderlo per poi dargli tutte le cure di base. Hanno scoperto che si trattava di una femminuccia, grigia e bianca, che hanno chiamato Stormi.

Dopo le prime cure, un bagnetto, cibo e acqua, Stormi è stata affidata ad una volontaria, ma poco dopo è arrivata un’altra segnalazione. Identica. C’era ancora un gattino intrappolato nello stesso tombino. Il rifugio credeva si trattasse di un errore, ma quando i volontari sono andati a controllare, ecco la sorpresa.

C’era un altro gattino, questa volta nero e bianco. Sono riusciti a recuperarlo e anche lei era una femminuccia. E non solo, era la sorellina di Stormi. Ad un tratto tutto era chiaro. Ecco perché Stormi è stata così difficile, perché voleva aiutare la sorellina, al quale è stato dato il nome di Sunny. Piccola e sottopeso rispetto alla sorella salvata per prima, anche lei è stata curata e poi mandata dalla stessa volontaria per stare insieme a Stormi.

Si sono incontrate di nuovo dopo un po’ di tempo, in una condizione decisamente più felice e loro stesse erano contente e saltellanti. Ma non è finita così. Le due sorelline sono state poi adottate insieme, dalla stessa famiglia. Quindi, dal pericolo di un tombino, una nuova vita in cui non si lasceranno più.