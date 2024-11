Il segreto della ‘zuppa’ biochimica

Lo sport è un valido alleato per il cervello, come evidenziato da uno studio condotto da ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology). I risultati hanno dimostrato che l’esercizio fisico non solo favorisce la crescita dei muscoli, ma anche quella dei neuroni. Questo avviene grazie alla liberazione di segnali biochimici, le miochine, che i muscoli rilasciano durante la contrazione. Gli esperimenti hanno rivelato che i neuroni esposti a queste miochine crescono quattro volte di più rispetto a quelli che non ne ricevono.

I ricercatori hanno anche osservato che i neuroni rispondono tanto ai segnali biochimici quanto agli stimoli fisici. Quando i neuroni vengono ripetutamente allungati e contratti, simile a quanto accade durante l’esercizio muscolare, la loro crescita è sostenuta. Questo lavoro è significativo poiché per la prima volta evidenzia la connessione tra esercizio fisico e sviluppo dei nervi, suggerendo nuove strade terapeutiche per il ripristino di nervi danneggiati.

Ritu Raman, autrice principale dello studio, ha sottolineato l’importanza della comunicazione tra muscoli e nervi per affrontare lesioni nervose. Studi precedenti avevano già indicato la possibilità di riabilitare la mobilità in animali con lesioni traumatiche, utilizzando tessuti muscolari impiantati stimolati da luce. Gli esperimenti hanno dimostrato che l’esercizio regolare del tessuto innestato poteva ripristinare abilità motorie simili a quelle di un topo sano.

Nel nuovo studio, i ricercatori si sono concentrati sull’effetto diretto dell’esercizio muscolare sulla crescita dei nervi. Hanno coltivato cellule muscolari in fibre lunghe, impiantate all’interno di un sistema che simulava l’esercizio attraverso la luce. Analizzando il liquido circostante, hanno scoperto una miscela di miochine e altre proteine che possono essere benefiche per i nervi.

I risultati hanno rivelato che i neuroni, esposti a queste suddette miochine, crescono quattro volte più velocemente rispetto a quelli non stimolati. Oltre agli effetti biochimici, i ricercatori hanno studiato anche l’impatto fisico dell’esercizio. Hanno utilizzato magneti per simulare il movimento dei neuroni e hanno constatato che anche questo tipo di stimolo favorisce la loro crescita.

In conclusione, l’esercizio fisico sembra avere effetti sia biochimici che meccanici sulla salute neuronale, un aspetto che potrebbe aprire nuove frontiere nella terapia di malattie neurodegenerative come la SLA. La ricerca continuerà per esplorare come la stimolazione muscolare possa contribuire alla riparazione dei nervi e al miglioramento della mobilità.