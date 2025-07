Il segreto della cybersicurezza: accordi Italia-Israele svelati

La cybersicurezza rappresenta un tema cruciale nel contesto delle relazioni internazionali e della difesa dei dati. Recentemente, la questione della cooperazione tra Italia e Israele in questo ambito ha suscitato un acceso dibattito politico.

Il deputato Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle ha sollevato interrogativi durante un’interpellanza al governo italiano, riguardo alla trasparenza sulle collaborazioni in cybersicurezza con Israele. Secondo Lomuti, l’esecutivo ha limitato le informazioni alla trattativa per un memorandum di intesa, avviata nel maggio 2023 e poi sospesa, evitando di menzionare la cooperazione più ampia stabilita da un decreto del 30 aprile. Tale decreto identificava Israele come uno dei Paesi con cui l’Italia intende stringere accordi per la protezione dei dati e delle informazioni riservate.

Inoltre, il deputato ha sottolineato come, per prevenire tensioni diplomatiche con Israele, la maggioranza di governo abbia spinto affinché il recente Ddl sulla cybersicurezza includesse un emendamento. Questo emendamento consente l’utilizzo di tecnologie da Paesi extra Ue e extra NATO che abbiano accordi specifici con l’Unione Europea o la NATO, facendo così riferimento implicito a Israele.

Lomuti si interroga quindi sui motivi per cui il governo avrebbe preferito non rivelare dettagli sulla cooperazione in atto con Tel Aviv, esprimendo preoccupazione per la mancanza di chiarezza al riguardo. Queste questioni pongono nuovi interrogativi sulla strategia italiana nella cybersicurezza e sulla gestione delle relazioni internazionali.