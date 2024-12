Il segreto biochimico per l’equilibrio cellulare

I Sali di Schüssler, sviluppati dal medico tedesco Wilhelm Heinrich Schüssler nel 1873, sono dodici sali biochimici che mirano a ripristinare l’equilibrio biochimico del corpo in modo naturale. La loro origine affonda le radici in secoli di pratiche terapeutiche, dalle antiche civiltà come gli Egizi, che utilizzavano il sale per preservare cibi e curare ferite, sino alla medicina ayurvedica e alla tradizione cinese, dove i minerali erano essenziali per l’equilibrio energetico.

Con il passare del tempo, alchimisti come Paracelso iniziarono a studiare il ruolo chimico dei sali minerali, il cui studio si intensificò con l’emergere della biochimica nel XIX secolo. Schüssler, profondamente interessato al funzionamento delle cellule e all’importanza dei minerali, identificò dodici sali essenziali per l’equilibrio biochimico dell’organismo. Secondo lui, una carenza di questi minerali poteva provocare disturbi, che se non curati avrebbero potuto sfociare in malattie.

La sua innovativa intuizione fu che l’organismo non sempre assimila i minerali direttamente dagli alimenti. Per questo, Schüssler sviluppò una tecnica di diluizione e dinamizzazione simile a quella omeopatica, che facilitava l’assimilazione cellulare dei sali. Così, nel 1873, pubblicò i risultati, introducendo la teoria dei “sali biochimici delle cellule”, che stimolano l’organismo a ripristinare l’equilibrio senza sovraccaricarlo con minerali in eccesso.

I Sali di Schüssler agiscono come regolatori del metabolismo cellulare, aiutando il corpo a riequilibrare le carenze minerali. Non sostituiscono i minerali mancanti ma ottimizzano la loro assimilazione. Tra i benefici più evidenti ci sono una maggiore energia vitale, una migliore risposta immunitaria e una riduzione dello stress cellulare, oltre a un effetto rivitalizzante in caso di malattie o affaticamento.

I dodici sali comprendono: Calcarea fluorica per l’elasticità, Calcarea phosphorica per la crescita ossea, Calcarea sulphurica per la purificazione del sangue, Ferrum phosphoricum per il trasporto di ossigeno, diversi tipi di Kalium per vari disturbi, Magnesium phosphoricum per il rilascio muscolare, e Natrum muriaticum per l’equilibrio idrico. Ogni sale lavora in armonia con i processi naturali, offrendo un supporto delicato e sicuro per il benessere a tutte le età.