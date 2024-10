Il Segno della X di Natale

Il deputato del Movimento 5 Stelle Antonino Iaria è stato espulso dalla Camera dei Deputati a causa di un acceso scontro con il collega della Lega, Rossano Sasso. La polemica è scoppiata riguardo a un corso universitario intitolato “Teorie di genere e queer” tenuto all’Università di Sassari, oggetto di un’accusa da parte di Sasso, il quale ha scritto una lettera aperta alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini in cui criticava la presenza del corso.

Durante la seduta del 10 ottobre, la deputata dei Verdi, Francesca Ghirra, ha espresso la sua contrarietà alla lettera di Sasso, sostenendo che tentasse di compromettere il lavoro dei ricercatori. Anche Sasso ha preso la parola per giustificare le sue preoccupazioni riguardo al corso, il quale, secondo lui, conteneva contenuti inappropriati, tra cui l’interpretazione della legittimità della pederastia, definendo il corso “una roba che fa schifo”.

In risposta alle affermazioni di Sasso, Iaria ha manifestato il suo disappunto e, al termine del suo intervento, ha compiuto un gesto provocatorio nei confronti di Sasso, gridando frasi offensive. A seguito di due richiami all’ordine, il presidente di turno della Camera ha optato per l’espulsione di Iaria dall’aula.

Dopo l’accaduto, Iaria ha dichiarato che l’atteggiamento della destra italiana alimenta un “fastidioso mantra” in cui si confonde l’omosessualità con la pedofilia. Ha definito l’espulsione come “assurda” e ha criticato la richiesta di chiudere un corso che affronta svariati argomenti in modo serio e scientifico, considerandola un’azione autoritaria e antidemocratica.

L’episodio ha acceso il dibattito su libertà accademica e temi LGBTQ+ in Italia, con posizioni polarizzate tra i parlamentari che difendono il diritto alla ricerca e alla discussione critica delle teorie di genere e queer, e coloro che le vogliono limitare. La situazione ha messo in luce le tensioni politiche attuali e la necessità di un dialogo costruttivo su temi sociali delicati.