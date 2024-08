il secondo piatto di pesce squisito

La ricetta della spigola all’acqua pazza è molto facile da fare, adatta per un secondo piatto di pesce sfizioso.

Per preparare il pesce in modo sfizioso e facile, c’è la ricetta per la spigola all’acqua pazza. La preparazione è molto semplice e pronta in poco tempo. La base di partenza è il pesce, dovete scegliere una tipologia con carni bianche; noi abbiamo scelto proprio la spigola (branzino). Questa si fa cuocere in padella con pochi ingredienti, tutti genuini per rendere sfizioso il prodotto principale. Con olio, pomodorini, un po’ di vino bianco e poco altro, potete creare un delizioso sughetto. Servite questo secondo piatto a base di pesce per rendere speciale il pranzo, oppure anche a cena per concludere con gusto la giornata.

Spigola all’acqua pazza

Preparazione della ricetta per la spigola all’acqua pazza

La prima cosa da fare è pulire e squamare il pesce, quindi lavarlo sotto acqua corrente. Tagliate a metà tutti i pomodori; poi, tritate uno spicchio di aglio. Riempite ciascun pesce con due pomodorini tagliati, qualche fogliolina di prezzemolo e qualche pezzetto di aglio tritato, poi un pizzico di sale. Prendete una padella abbastanza capiente e versate all’interno l’olio e il vino bianco. Adagiate al centro le spigole e condite con i pomodorini tagliati. Aggiungete uno spicchio di aglio tritato e del prezzemolo, anch’esso tritato; insaporite con sale e ricoprite con l’acqua. Coprite con il coperchio e fate cuocere il tutto a fiamma bassa, per 20 minuti. Al termine, potete far intiepidire e servire.

Come fare la spigola all’acqua pazza in forno

Per una cottura ancora più leggera di questo secondo piatto di pesce, potete optare per il forno. Mettete la spigola in una teglia e conditela con tutti gli ingredienti previsti. Quindi, potete far cuocere in forno a 180°C per 15-20 minuti.

Conservazione

La spigola cotta in questo modo è una ricetta molto semplice, da poter fare anche all’ultimo minuto, per servire un prodotto davvero succulento. Potete conservarlo per 1-2 giorni in frigo, in un contenitore ermetico.

In alternativa, preparate una buona spigola al forno.