Il secondo paziente di Neuralink, a quanto pare, fa progressi straordinari

Neuralink di Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua missione di connettere il cervello umano ai computer. Dopo il successo del primo impianto, un secondo paziente ha ricevuto il rivoluzionario neurochip sviluppato dall’azienda. I risultati hanno aperto nuove possibilità per le persone con disabilità motorie.

L’uomo paralizzato, che desidera rimanere anonimo, è stato in grado di controllare il cursore del computer con la sola forza del pensiero in meno di cinque minuti dall’attivazione dell’impianto. Ma la sua ambizione non si è fermata qui. Spinto dalla passione per i videogiochi, ha deciso di testare le capacità del neurochip immergendosi nel mondo virtuale di Counter-Strike 2, il popolare sparatutto in prima persona.

Elon Musk, commentando il successo, ha dichiarato che nei prossimi anni centinaia di persone potranno beneficiare dei chip cerebrali sviluppati dall’azienda. Questo traguardo rappresenta un passo significativo verso l’inclusione digitale e l’empowerment di coloro che affrontano sfide motorie, come è successo a Noland, il primo paziente, durante i primi 100 giorni di Neuralink.

Gli scienziati di Neuralink stanno lavorando per ampliare le funzionalità del neurochip, con l’obiettivo di offrire un’esperienza digitale completa e intuitiva, inclusi il controllo totale del mouse, dei controller per videogiochi e il riconoscimento dell’intento di scrittura a mano.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Musk, l’obiettivo a lungo termine dell’azienda è quello di dare dei “superpoteri” agli uomini. Questi consisteranno in un contatto, un’interfaccia tra uomo e macchina senza soluzione di continuità che permetterà di comandare i futuri robot usando solo il pensiero.