il secondo furto a pochi mesi di distanza dal primo

Furto nell’abitazione romana della coppia Vip, paura e rabbia per l’evento

Brutta avventura per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che hanno subito un furto in casa. L’influencer si è sfogata attraverso i social, esprimendo tutta la rabbia e la frustrazione per questa violazione.

Ladri in azione nell’abitazione romana del calciato Mattia Zaccagni e della moglie Chiara Nasti. Come già avvenuto pochi mesi fa, a novembre, la coppia rientrando in casa si è accorta del furto. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Nasti che, attraverso una storia Instagram, ha mostrato ai suoi followers i danni subiti.

Nella foto pubblicata da Chiara si vedono diverse scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati. Ad accorgersi per prima del furto è stata l’influencer che, rientrando nell’abitazione a Roma Nord intorno alle 17:30, ha notato qualcosa di strano. La porta di ingresso era chiusa dall’interno e quindi Chiara ha immediatamente allertato il 112. Giunti sul posto la Polizia ha iniziato le indagini del caso. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati da una finestra del bagno ed una volta giunti nella camera da letto hanno devastato mobili, armadi ed aperto la cassaforte. Ancora da quantificare il valore della refurtiva tra gioielli, borse, scarpe ed orologi.

A novembre del 2023 la coppia aveva già subito un furto e già in quella occasione si era sparsa una voce davvero allarmante. Infatti secondo alcune persone i ladri sarebbe stati avvisati degli spostamenti della coppia. In seguito a questo secondo furto questa ipotesi sembra ancora più plausibile. Chiara ha deciso di pubblicare una storia attraverso la sua pagina di Instagram nella quale, esprime tutta la sua rabbia ed il suo rammarico in merito alla vicenda.