Il Sconcerto: La Proposta Italiana

Lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca ha suscitato reazioni tra i leader europei, inclusa Giorgia Meloni, che ha adottato un approccio più cauto. Meloni ha proposto un vertice immediato tra Stati Uniti, Paesi europei e alleati per discutere come affrontare le sfide attuali, a partire dalla situazione in Ucraina. Il suo messaggio riflette un intento di mediazione e prudenza, soprattutto considerando il legame privilegiato con Washington e gli obblighi verso l’Unione europea.

Dopo il duro attacco di Trump a Zelensky, Meloni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, evidenziando la necessità di unità tra l’Occidente, affermando che ogni divisione ci rende più vulnerabili. Tuttavia, non ha espresso una chiara posizione a favore dell’Ucraina. Al contrario, altri leader europei hanno manifestato un supporto diretto a Zelensky. Macron ha dichiarato che chi “gioca alla Terza Guerra Mondiale” è Vladimir Putin, mentre Ursula von der Leyen e Roberta Metsola hanno assicurato che l’Ue continuerà a sostenere l’Ucraina.

Anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito l’impegno del Regno Unito al fianco dell’Ucraina, sottolineando un “sostegno collettivo incrollabile”. Messaggi di solidarietà sono arrivati anche da altri leader europei, come Merz e Kallas. Questo contesto evidenza un divario tra l’approccio italiano e le posizioni più ferme degli altri Stati europei a sostegno di Zelensky e dell’Ucraina.