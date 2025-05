Il Sarto del Papa: Ogni Pontefice, un Stile Unico

Raniero Mancinelli, sarto del Vaticano, racconta a Euronews la sua preparazione per l’elezione del nuovo Papa. Confeziona tre vesti talari di misure diverse, senza conoscere l’identità del futuro Pontefice. Mancinelli esprime orgoglio per la fiducia che i Pontefici ripongono in lui, sottolineando che ogni Papa ha uno stile distinto. La sua esperienza e professionalità lo rendono un punto di riferimento importante in questo processo, dimostrando il legame tra tradizione e attualità nella scelta degli abiti papali.