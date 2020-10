Il sangue, un dono salvavita. A maggior ragione nell’emergenza covid, con gli ospedali e il personale medico in prima linea per affrontare la seconda ondata. Il Centro Nazionale Sangue ha più volte ribadito il ruolo fondamentale di donatori volontari e non remunerati per il loro “dono salvavita”. Un gesto vitale, un atto fondamentale celebrato da sempre dalla cultura e dall’arte. Tutto sintetizzato, ad esempio, da un particolare della Madonna della Vittoria di Andrea Mantegna, esposta al Louvre. Il corallo che pende dall’alto richiama la simbologia della croce ed è la trasposizione del sangue che Gesù versa per la salvezza del mondo.

