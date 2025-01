Il San Valentino all’Aleph Rome Hotel

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, situato nel centro di Roma vicino a Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, propone un programma speciale per San Valentino intitolato “Artful Love at the Aleph”. Il tema centrale è l’amore concepito come un’opera d’arte, con tutti i dettagli pensati per celebrare la bellezza di questo sentimento. L’Executive Chef Carmine Buonanno ha elaborato un menù esclusivo per la cena di San Valentino, ispirato ai capolavori d’arte dedicati all’amore. Ogni piatto diventa una poesia visiva e gustativa, creando un viaggio di sapori che raccontano storie di amore eterno.

Tra le portate, il waffle di patate con battuta di gamberi rossi richiama il “Bacio” di Hayez, mentre i tortelli di astice richiamano “Les Amants” di Magritte. La ballottina di ricciola si ispira al “Bacio” di Klimt, e il dessert a base di lampone evoca “Amore e Psiche”, rappresentando il culmine passionale della relazione. Anche l’impiattamento è curato, con elementi grafici che richiamano simboli romantici, creando un’atmosfera incantevole grazie a tonalità calde come il rosso e l’oro.

In aggiunta alla cena, l’esperienza sensoriale si estende al benessere, con un percorso nella spa “Le Caveau by Narducci Hair & Spa”. Gli ospiti possono godere di due ore di relax riservato che includono sauna, bagno turco e idromassaggio. Il rituale dell’Hammam Savonage purifica la pelle, seguito da un massaggio di coppia di 50 minuti, per un’esperienza di intimità e cura. Il viaggio si conclude con un brindisi al angolo relax, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile.

Per chi desidera prolungare la celebrazione, l’hotel offre suite affascinanti come le Barberini, Basilio, Augusto e Costantino, insieme a suite classiche. I prezzi per la cena di San Valentino sono di 89 euro a persona, iniziando da 140 euro a coppia per i trattamenti spa, e pacchetti completi a partire da 758 euro che includono pernottamento, cena e spa. Per informazioni e prenotazioni è disponibile l’indirizzo email dedicato.