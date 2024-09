Il San Bernardo non voleva entrare dal veterinario, i suoi capricci costringono il dottore a visitarlo all’aperto.

Midas, un San Bernardo di oltre 90 chilogrammi, ha recentemente attirato l’attenzione su TikTok per la sua riluttanza a entrare nello studio del veterinario. La sua famiglia ha condiviso un video sul profilo @saint.in.the.city, nel quale si vede il cagnolone che si rifiuta categoricamente di muoversi. Nonostante gli sforzi dei suoi cari per convincerlo, Midas sembrava troppo spaventato dall’idea di entrare nell’ambiente chiuso del veterinario.

Fortunatamente, la situazione ha preso una piega inaspettata quando il veterinario ha deciso di trovare una soluzione alternativa per visitare Midas. Comprendendo che il cagnolino non avrebbe ceduto, il veterinario scelto di uscire dallo studio e condurre il controllo all’aperto, permettendo a Midas di sentirsi più a suo agio. Questo approccio innovativo ha portato a una visita serena, con il veterinario che ha eseguito un controllo approfondito delle orecchie del cane “en plein air”. La clip, pubblicata il 4 settembre, ha riscosso grande successo tra gli utenti di TikTok, suscitando commenti positivi e apprezzamenti per la sensibilità del veterinario.

La famiglia di Midas ha commentato il video dicendo: “A volte avere un San Bernardo non è per i deboli”, sottolineando che gestire un cane di tali dimensioni può essere una sfida. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il gruppo di follower ha apprezzato il fatto che il veterinario non abbia forzato Midas, ma piuttosto lo abbia aiutato a superare un momento che lo spaventava.

Questo gesto ha dimostrato l’importanza di un approccio empatico nella cura degli animali, e molti utenti hanno espresso la loro gratitudine per l’attenzione dedicata al benessere del cane. Nonostante le resistenze iniziali, c’è chi spera che, grazie a questa esperienza positiva, Midas possa in futuro affrontare le visite veterinarie con meno paura.

In conclusione, il video di Midas sottolinea come la comprensione e la flessibilità possano fare una grande differenza nel mondo della veterinaria, creando un ambiente migliore non solo per gli animali, ma anche per i loro proprietari, che spesso vivono una lotta tra amore e preoccupazione per i loro amici a quattro zampe.