il salvataggio del cane Alex, sopravvissuto per 23 giorni

Commuove il mondo l’incredibile salvataggio del cane Alex, sopravvissuto per ventitré giorni sotto alle macerie del terremoto che ha distrutto la Turchia e la Siria.

Nel devastante scenario del sisma che ha colpito la Turchia e la Siria nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorsi sono emerse immagini e video del salvataggio di migliaia di esseri viventi. In queste settimane il mondo intero ha assistito al lavoro compiuto dai soccorritori, dai vigili del fuoco, dalle forze dell’ordine e dalle centinaia di volontari per cercare di aiutare le persone e gli animali rimasti intrappolati sotto alle macerie degli edifici crollati a seguito delle scosse di terremoto. A ventitré giorni dal primo forte sisma, quando le speranze di trovare altri superstiti erano ormai svanite già da quasi due settimane, arriva la notizia dell’incredibile salvataggio di un cagnolino ritrovato tre le macerie.

Ventitré giorni dopo il devastante terremoto in Turchia, il cane Alex è stato trovato tratto in salvo dalle macerie (VIDEO)

Sui social network in questi ultimi due giorni ha fatto il giro del mondo un video che mostra il salvataggio di un cagnolino ancora vivo tra le macerie di una struttura crollata in Turchia. Nel filmato è possibile vedere il recupero del povero animale, che è sopravvissuto per oltre tre settimane in un edificio distrutto e ricoperto di detriti e travi diroccate.

Il cane, al quale è stato dato il nome di Alex, è stato tratto in salvo nella provincia di Hatay, una delle zone più colpite dal sisma. A compiere questo vero e proprio miracolo è stata un’associazione locale impegnata nella salvaguardia e tutela dei diritti degli animali, la Haytap Animal Rights Federation in Turkey. «La speranza è qualcosa di forte, la speranza ci tiene in vita. Questo è un miracolo»: queste le parole dei volontari della Haytap utilizzate nel raccontare l’incredibile salvataggio di Alex. Gli stessi soccorritori hanno poi condiviso il video del salvataggio sulla pagina Facebook della loro associazione (@Haytap – Animal Rights Federation in Turkey).

Il video del salvataggio del cane Alex può essere visto su Facebook cliccando su questo link

Dal filmato è possibile vedere come le condizioni di salute di Alex siano abbastanza buone. Il cucciolo, dopo essere stato tratto fuori l’abitazione, da uno dei soccorritori che lo ha preso tra le braccia, ha bevuto un’intera ciotolina di acqua che i volontari gli hanno subito offerto. Alex è stato poi portato presso la clinica veterinaria dove è stato visitato. Il cucciolo resterà presso il rifugio gestito dall’associazione finché non si sarà ripreso dalla traumatizzante esperienza che si è trovato a vivere. (di Elisabetta Guglielmi)