I’m gutted that I can’t finish what we started this season. To experience the love shown to me in such a short time was extra special and it will not be forgotten. I want to thank and wish all the players and staff the best of luck against Sevilla. DAJE ROMA! ???? ?? pic.twitter.com/9vHfpWUNsz — Chris Smalling (@ChrisSmalling) August 4, 2020

“Sono distrutto, in bocca al lupo col Siviglia”

– Sarebbe rimasto volentieri per finire quanto iniziato, ma da Manchester non erano d’accordo. Così è terminata con la fine del campionato l’avventura di Chris Smalling alla Roma che ieri ha dovuto consegnare la lista all’Uefa per l’Europa League senza il suo nome. Contro il Siviglia, quindi, non ci sarà. Una perdita importante per la formazione giallorossa che non è riuscita a raggiungere un accordo con la United per il rinnovo del prestito.

La volontà del giocatore era altra e lo dimostra anche un messaggio sui social con cui il centrale ha voluto salutare il popolo capitolino. “Sono distrutto dal non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sperimentare l’amore ricevuto in così poco tempo è stato super speciale e non lo dimenticherò. Voglio ringraziare tutti e augurare ai giocatori e allo staff le migliori fortune per la gara contro il Siviglia. Daje Roma”.