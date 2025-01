Il sale, un filo doppio tra necessità e rischio

Il sale, ricco di sodio, è essenziale per la sopravvivenza umana, contribuendo alla regolazione della pressione sanguigna e alla trasmissione nervosa. Un consumo eccessivo può causare ipertensione e malattie cardiovascolari, mentre una carenza può risultare fatale. Nella dieta occidentale, la carenza di sodio è rara, ma in condizioni di vomito, diarrea o disidratazione, emerge la necessità di ripristinare i livelli di sodio.

Un team di ricerca dell’Università dell’Iowa ha scoperto per la prima volta neuroni specifici che controllano l’appetito di sodio, aprendo nuove prospettive per trattamenti innovativi, especially per l’ipertensione primaria causata da aldosteronismo. L’aldosterone, un ormone prodotto in risposta alla bassa volume di fluidi corporei, induce i reni a trattenere sodio e ha dimostrato di attivare i neuroni HSD2 nel tronco cerebrale, favorendo il desiderio di sale.

Questi neuroni, circa 200 nei topi e 1.000 negli uomini, sono stati confermati come cruciali nel regolare il comportamento alimentare legato al consumo di sodio. Nonostante il numero esiguo, il loro impatto è significativo, il che è sorprendente dal punto di vista biologico. I neuroni HSD2 si sono conservati nel corso dell’evoluzione, trovandosi in mammiferi diversi, suggerendo la presenza di un sistema biologico fondamentale e antico nella regolazione del sodio.

Lo studio mette in luce l’aldosteronismo primario, che è caratterizzato da livelli cronicamente elevati di aldosterone e rappresenta una causa di ipertensione severa nel 10-30% dei pazienti. Questa condizione è associata a un aumentato desiderio di sale, confermato da ricerche che mostrano come i pazienti affetti consumino più sodio rispetto ad altri soggetti ipertesi. Gli studi dell’Università dell’Iowa indicano che bloccando l’attivazione dei neuroni HSD2 si potrebbe ridurre il consumo di sale senza compromettere altre funzioni vitali.

I ricercatori ora intendono esplorare i circuiti neurali che interagiscono con gli HSD2, considerando terapie come la stimolazione cerebrale profonda e trattamenti farmacologici mirati per modulare l’attività di questi neuroni. La loro identificazione rappresenta un primo passo verso interventi terapeutici per bilanciare in modo sicuro ed efficace l’appetito di sodio nei pazienti.