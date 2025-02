Il Sacro Monte di Varallo a meno di due ore da Torino

A meno di due ore da Torino, nel cuore della Valsesia, si trova il Sacro Monte di Varallo, sito UNESCO e monumento religioso. Costruito alla fine del XV secolo da Bernardo Caimi, fu progettato per offrire un’esperienza dei luoghi sacri di Gerusalemme ai pellegrini. Composto da 44 cappelle e oltre 800 statue, il complesso è una delle più significative testimonianze di arte sacra in Europa. Tra gli artisti che hanno contribuito, Gaudenzio Ferrari ha realizzato la Cappella della Crocifissione, famosa per la sua drammaticità visiva grazie a statue a grandezza naturale e affreschi vibranti.

Oltre al Sacro Monte, Varallo offre un ricco patrimonio storico e culturale, con un centro storico medievale affascinante. Piazza Vittorio Emanuele II è il cuore della città, circondata da eleganti palazzi e caffè storici. La Collegiata di San Gaudenzio e la Pinacoteca di Varallo, con opere di Ferrari, sono punti di interesse imperdibili. Il Ponte Antonini offre una vista spettacolare sul Sacro Monte.

Per gli amanti della natura, il Parco Naturale Alta Valsesia, il più alto d’Europa, è ideale per trekking e mountain bike. Le località sciistiche di Alagna Valsesia e Mera offrono piste in inverno, mentre in estate il fiume Sesia è rinomato per il rafting. La funivia di Pianalunga regala panorami mozzafiato sulle montagne circostanti.

La cucina valsesiana è un’esperienza da non perdere; piatti come la polenta concia e la paniscia raccontano storie di tradizioni gastronomiche locali. Varallo è facilmente raggiungibile in auto o con mezzi pubblici, e una volta arrivati, il Sacro Monte si può visitare a piedi o in funivia.