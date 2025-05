Il ruolo imprescindibile della madre

“La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”. Questa antica immagine evidenzia l’importanza del ruolo materno nella società. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) celebra le madri, riconoscendo che rappresentano la prima grande forza protettiva per i bambini. Con il loro amore e dedizione, le madri creano un legame affettivo fondamentale che incide sullo sviluppo emotivo e psicologico dei figli.

Studi dimostrano che una relazione materna positiva nei primi anni di vita favorisce la salute dei bambini. Il presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro, sottolinea che le mamme, attraverso gesti quotidiani, costruiscono salute e benessere. È essenziale offrire loro il supporto necessario per affrontare le sfide della genitorialità responsiva, che si basa sull’ascolto e sulla comprensione dei bisogni dei bambini.

Oggi, molte madri devono conciliare lavoro e cura dei figli, spesso senza supporto sufficienti. La Sipps propone di attivare politiche familiari efficaci e percorsi di accompagnamento per affrontare queste sfide. Le madri non solo educano alla salute, ma promuovono anche uno stile di vita sano, sottolineando la necessità di una rete di professionalità a supporto.

La Festa della Mamma è un’occasione per onorare le madri e rafforzare l’impegno a supportarle. Non si tratta solo di un momento simbolico, ma di una riflessione sull’importanza della figura materna nella vita dei bambini, inserita in un contesto collaborativo. Tutti — padri, nonni, scuola e società — hanno responsabilità importanti nella crescita dei figli.