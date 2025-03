Il ruolo fondamentale degli infermieri per dedizione e devozione

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato l’importanza del ruolo degli infermieri durante il terzo Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) a Rimini, evidenziando come la loro dedizione sia fondamentale per garantire il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Zangrillo ha affrontato anche la sensazione di insoddisfazione riguardo al mancato rinnovo del contratto della sanità, informando che è stato proposto un incremento salariale del 6,8% e un aumento di 520 euro lordi al mese per gli operatori del pronto soccorso. Ha inoltre menzionato nuove misure contrattuali, come il patrocinio legale gratuito e l’assistenza psicologica, che migliorerebbero le condizioni del personale.

Zangrillo ha auspicato un dialogo costruttivo con i sindacati, sottolineando che nel 2018 erano stati firmati accordi con incrementi inferiori, mentre oggi è fondamentale lavorare insieme per tutelare e valorizzare le professioni sanitarie. Ha riferito che nel 2024 e 2023 sono state assunte 150mila persone, portando a 350mila assunzioni in due anni. Sono stati pubblicati 22mila bandi per oltre 340mila posti di lavoro, con 2.500 bandi già pubblicati all’inizio del 2025. Questo risultato, secondo Zangrillo, è stato possibile grazie alla riduzione dei tempi concorsuali e al rafforzamento del portale inPa, che funge da unico accesso per chi intende entrare nella pubblica amministrazione.