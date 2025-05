Il ruolo delle particelle PM10

Un nuovo studio pubblicato su npj Parkinson’s Disease ha evidenziato una correlazione tra inquinamento atmosferico e rischio di sviluppare la malattia di Parkinson. La ricerca, basata su un ampio campione della popolazione italiana, analizza i dati del progetto epidemiologico Moli-sani, che ha monitorato circa 25.000 adulti in Molise per 20 anni. Si è valutata l’esposizione a inquinanti, in particolare le particelle PM10, che possono penetrare nelle vie respiratorie.

Utilizzando modelli geostatistici e dati forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, i ricercatori hanno ricostruito il contesto ambientale degli individui, correlando le informazioni con l’insorgenza della malattia. Lo studio, coordinato da diverse istituzioni italiane, ha trovato che l’aumento dei livelli di PM10 è associato a un incremento significativo del rischio di Parkinson, indipendentemente da altri fattori di rischio come età e sesso.

I risultati supportano l’ipotesi che le polveri sottili possano avere un ruolo centrale nello sviluppo della malattia. Inoltre, la ricerca ha indicato che la lipoproteina(a), già nota per il suo contributo al rischio cardiovascolare, potrebbe mediare la relazione tra PM10 e Parkinson.

Data l’importanza della malattia di Parkinson come causa di disabilità negli anziani, comprendere i fattori ambientali è cruciale per sviluppare strategie di prevenzione efficaci. Lo studio rientra nel progetto “PNRR AGE-IT” e sottolinea la necessità di politiche ambientali mirate a ridurre le emissioni di particolato fine, proteggendo la salute respiratoria e neurologica della popolazione, in particolare degli anziani.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net