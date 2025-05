Il Ruolo delle Istituzioni: La Persona al Centro

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio della Regione Toscana, ha partecipato a Pisa alla tappa del tour di sensibilizzazione sul tumore uroteliale, intitolato ‘Non girarci intorno’, promosso da Merck in occasione del Giro d’Italia. Mazzeo ha sottoscritto il ‘Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia’, frutto della collaborazione tra Merck, le associazioni Ailar, Walce e Palinuro, e esperti oncologici.

Il presidente ha evidenziato l’importanza di garantire equità nelle cure, sottolineando che in Toscana si sta già lavorando su aspetti come la psico-oncologia e la gestione a rete per offrire i medesimi standard di trattamento a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro provenienza. Ha anche menzionato la presenza di Day hospital oncologici in tutti gli ospedali dell’azienda territoriale.

Mazzeo ha ribadito l’importanza della prevenzione, affermando che il miglioramento della sanità passa necessariamente attraverso investimenti in questo ambito. Ha sottolineato che è fondamentale educare la popolazione sull’importanza degli screening e sull’anticipazione dei problemi di salute. In questa direzione, iniziative come ‘Non girarci intorno’ devono essere supportate e le istituzioni devono essere attivamente coinvolte per sensibilizzare e informare.

Fonte: www.adnkronos.com