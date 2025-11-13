Il ruolo del console onorario svizzero in Marocco

Max Rosari, console onorario svizzero a Marrakech, svolge principalmente un lavoro informativo, ma si trova spesso a gestire situazioni di difficoltà per cittadini svizzeri. Negli ultimi anni, ha assistito diversi connazionali in gravi problemi, talvolta accogliendoli nel suo ufficio con valigie e richieste di aiuto. Le regole prevedono che non possa fornire aiuto finanziario, ma in casi eccezionali fa delle eccezioni, sostenendo che, se si trattasse di un familiare, vorrebbe ricevere aiuto.

In tali situazioni, Rosari collabora con l’ambasciata, che gestisce le pratiche. Ufficialmente, il suo ruolo include la rappresentanza della Svizzera e il mantenimento dei contatti con la comunità svizzera nel Paese, coinvolgendo interazioni regolari con le autorità locali e la comunità. La sua attività principale, però, consiste nel fornire informazioni, soprattutto sui visti, anche se non ha il potere di rilasciarli.

Rosari, imprenditore e sviluppatore informatico, svolge questo incarico a titolo volontario, ricevendo un’indennità annuale per le spese di rappresentanza. L’impegno varia, richiedendo alcune ore alla settimana, a eccezione di casi complessi che potrebbero richiedere tre giorni di lavoro.

Circa il 70% delle persone che si rivolgono a lui sono pensionate che vivono in Marocco. Molti di loro non hanno residenza ufficiale e si muovono tra Svizzera e Marocco, necessitando comunque di assistenza. Attualmente, circa 1.599 cittadini svizzeri risiedono in Marocco e, oltre al console di Marrakech, ci sono altri consoli onorari in diverse città del Paese. Rosari ha assunto l’incarico dopo un processo selettivo impegnativo e spera di continuare anche in futuro.