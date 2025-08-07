24.8 C
Il ruolo degli animali domestici nell’economia moderna

Negli ultimi anni, il mercato degli animali domestici ha conosciuto una crescita esponenziale, trasformando cani e gatti in membri a tutti gli effetti delle famiglie. In Italia, il settore alimentare per questi animali ha generato nel solo 2024 oltre 3 miliardi di euro. A livello globale, le previsioni indicano che l’industria dei pet raggiungerà i 432 miliardi di euro entro il 2030, coprendo alimenti, accessori e cure veterinarie.

Un esempio di innovazione in questo ambito è rappresentato dalla lettiera “Purobot Ultra” per gatti, dotata di una telecamera con riconoscimento facciale. Questo dispositivo è in grado di monitorare la salute degli animali, inviando avvisi tramite un’app nel caso di anomalie, riducendo la necessità di visite veterinarie.

In molte nazioni, l’approccio verso gli animali domestici è cambiato radicalmente. In Corea del Sud, per esempio, una parte significativa dei passeggini venduti è destinata agli animali. In Inghilterra, il 45% dei proprietari considera i loro animali come veri membri della famiglia e uno su otto li include nel testamento. Le spese veterinarie non conoscono limiti, con trattamenti avanzati come TAC e chemioterapia sempre più comuni.

Il turismo pet-friendly si sta espandendo, con hotel che offrono servizi specializzati per gli animali, creando esperienze curate per i loro ospiti a quattro zampe. Anche nel campo sociale, gli animali domestici possono diventare fonti di guadagno. Pressoché due milioni di profili sui social media dedicati a cani e gatti generano profitti considerevoli attraverso collaborazioni con marchi.

Questo fenomeno rappresenta un cambiamento significativo nella percezione degli animali domestici, ora visti come parte integrante della vita quotidiana e per questo sempre più coccolati e tutelati.

