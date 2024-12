Il rumore del traffico causa ansia e stress

In una società urbanizzata, il rumore è diventato una costante, con il traffico stradale, la costruzione e i mezzi pubblici che generano suoni artificiali che compromettono il benessere. Uno studio pubblicato su PLOS ONE dimostra che il rumore del traffico influisce negativamente sulla salute mentale, aumentando stress e ansia. Condotto da Paul Lintott e Lia Gilmour, il lavoro mette in evidenza come i suoni naturali possano ridurre il disagio psicologico, ma spesso questi effetti positivi vengono annullati dai rumori artificiali.

Il rumore viene definito un “suono non desiderato” e ha effetti significativi sul sistema nervoso. Studi precedenti hanno già collegato l’esposizione al rumore del traffico a problemi fisici come ipertensione e insonnia. Tuttavia, la nuova ricerca si concentra sull’effetto del rumore sullo stress e sull’ansia. L’esposizione a suoni intensi attiva una risposta di “lotta o fuga”, rendendola cronica in ambienti rumorosi e portando a un aumento del cortisolo, l’ormone dello stress. Il rumore del traffico a 40 miglia orarie ha mostrato i livelli più alti di stress tra i partecipanti, mentre i suoni naturali, come il canto degli uccelli e il fruscio del vento, promuovono il rilassamento.

L’esperimento con 68 partecipanti ha dimostrato che in ambienti naturali, lo stress si riduceva e l’umore migliorava. Tuttavia, l’introduzione di rumore trafficato ha annullato questi benefici. Lottot e Gilmour sostengono che preservare i suoni naturali potrebbe migliorare il benessere urbano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che l’inquinamento acustico è un problema di salute pubblica, con oltre cento milioni di persone in Europa esposte a livelli pericolosi, alimentando ansia e depressione.

Le soluzioni includono la riduzione della velocità nei centri urbani, la creazione di aree verdi e l’uso di materiali fonoassorbenti per contenere il rumore. L’educazione della popolazione sui rischi del rumore cronico è fondamentale per favorire un comportamento più rispettoso dell’ambiente sonoro. Infine, normative più severe sul rumore dei veicoli e l’istituzione di zone silenziose sono essenziali. Affrontare il rumore richiede un approccio integrato che combini tecnologia, interventi pratici e sensibilizzazione culturale per restituire un equilibrio acustico che migliori il benessere urbano.