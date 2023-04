Il romanzo di Baek Sehee è un memoir che presenta con onestà e semplicità temi a…

Il romanzo di Baek Sehee è un memoir che presenta con onestà e semplicità temi attuali, in cui è impossibile non riconoscersi: l’ansia, la depressione e lo stress di gestire aspettative e apparenze in un mondo, il nostro, in cui anche la gestione della propria immagine sui social può diventare una fonte di problemi e disagi psicologici.

I temi affrontati in “Vorrei farla finita, ma anche mangiare toppokki” non sono estranei nemmeno al mondo dei BTS, il gruppo coreano più famoso al mondo, la cui reputazione è di gruppo socialmente consapevole: attraverso l’hip-hop e una diversa gamma di generi, hanno sempre affrontato con loro musica le ansie scolastiche, la situazione sociale, la salute mentale e l’amor proprio. Non vediamo l’ora che leggiate Allora “Vorrei farla finita, ma anche mangiare toppokki”, disponibile in libreria e negli store online dal 18 aprile.