Il Roero DOCG a Napoli: Vini e Tradizioni in Dialogo

Il mondo del vino italiano continua a ricevere riconoscimenti e nuove opportunità di promozione. In particolare, il Consorzio Tutela Roero ha scelto Napoli come tappa successiva dopo il debutto romano, evidenziando l’interesse crescente della città verso i vini del Roero.

Durante l’evento napoletano, che fa parte di un tour dedicato alla promozione della DOCG, si è messo in evidenza il legame tra i vini piemontesi e la cucina locale. I vini del Roero sono stati accolti con entusiasmo, non solo per le loro caratteristiche sensoriali, ma anche per la loro capacità di integrarsi con i piatti tipici partenopei, in particolare quelli a base di pesce.

Il Consorzio ha ribadito l’importanza di valorizzare le etichette del Roero, sottolineando la versatilità dei vitigni protagonisti, Arneis e Nebbiolo. L’obiettivo del tour è quello di stabilire connessioni tra le cantine e i professionisti del settore su scala nazionale, promuovendo il vino come prodotto d’eccellenza e come espressione culturale dei territori.

La tappa a Napoli rappresenta un passo ulteriore nella diffusione della conoscenza del Roero, con il prossimo appuntamento previsto per l’autunno a Bologna, seguito da Milano. Con 258 soci e oltre 1300 ettari di vigneti, la denominazione del Roero si afferma come una delle eccellenze del panorama enologico italiano.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ansa.it