Il Robot che Riproduce il Sistema Muscoloscheletrico Umano: Funzionamento e Innovazioni

Protoclone è un robot sviluppato dalla startup californiana Clone Robotics, progettato per replicare la biomeccanica umana con fluidità. Si distingue per la sua struttura scheletrica, composta da oltre 200 ossa sintetiche, e per un innovativo sistema muscolare artificiale chiamato Myofiber. Questo sistema permette al robot di muoversi in modo naturale, suscitando entusiasmo per le sue potenziali applicazioni e inquietudine per la sua somiglianza con gli esseri umani.

Il Protoclone è dotato di un avanzato sistema nervoso artificiale e di sensori tattili e inerziali, che gli consentono di apprendere dall’osservazione dei movimenti umani. Clone Robotics ha pianificato di produrre nel 2025 una serie limitata di 279 unità, chiamate Clone Alpha, per rendere i robot umanoidi parte integrante della vita quotidiana. Tuttavia, l’alta somiglianza solleva interrogativi legati all’effetto uncanny valley, in cui copie troppo simili agli umani possono generare disagio.

La tecnologia Myofiber costituisce il cuore dell’innovazione del Protoclone, consentendo movimenti fluidi e una notevole gamma di mobilità, grazie a oltre 1.000 fibre muscolari artificiali e oltre 200 gradi di libertà. Alimentato da una pompa elettrica, il robot può eseguire movimenti veloci e potenti. Il Protoclone è dotato anche di un sofisticato sistema sensoriale, con telecamere e sensori che monitorano la sua interazione con l’ambiente.

Clone Robotics mira a sviluppare robot domestici avanzati per assistere gli esseri umani nelle attività quotidiane. Questo progetto si inserisce in un mercato in crescita, in cui operano altre aziende come Tesla.