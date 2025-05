Il Ritorno Verde: Riflessione Europea sulle Sanzioni ai Costruttori Auto

Il parlamento europeo ha deciso di implementare i limiti alle emissioni di CO2 per le auto su un periodo di tre anni. Questa misura, tuttavia, è vista dalle aziende del settore come un provvedimento insufficiente, che potrebbe compromettere centinaia di migliaia di posti di lavoro e i ricavi, ostacolando la ripresa economica del continente. I sondaggi in Europa e in Italia evidenziano le preoccupazioni riguardo l’impatto di queste misure sull’occupazione e sul settore automobilistico.