Il ritorno emozionante del gatto in hotel per animali in Italia

Un gatto, dopo aver trascorso alcuni giorni in un hotel per animali, ha mostrato una reazione sorprendente al ritorno dei suoi proprietari. Alena, la sua proprietaria, ha spiegato che solitamente lascia il suo gatto Bengala con dei sitter, ma in questo caso non erano disponibili. Di conseguenza, ha optato per un pet hotel.

Queste strutture, conosciute anche come gattili, sono progettate per fornire comfort e stimoli ai gatti mentre i loro proprietari sono assenti. Secondo l’Austin Urban Vet Center, i gatti in questi hotel ricevono cure giornaliere, pulizie della lettiera e monitoraggio medico, offrendo così tranquillità ai proprietari.

Alena ha affermato che il gatto ha apprezzato il soggiorno e ha deciso di provare il servizio per una notte prima di affidarlo per un periodo più lungo. Quando Alena è andata a riprenderlo, ha condiviso un video su TikTok, dove il gatto, visibilmente emozionato, correva felice e svelto. Questo video ha rapidamente guadagnato milioni di visualizzazioni.

Il Bengala, noto per la sua energia, richiede molte interazioni e giochi. Alena ha spiegato che l’hotel era ottimo poiché offriva tiragraffi, giocattoli e uno spazio per osservare gli uccelli. Durante il soggiorno, il gatto non ha mostrato segni di stress, mangiando e giocando normalmente.

Il video su TikTok ha suscitato numerose reazioni. Molti utenti hanno commentato sulla felicità del gatto e sull’importanza di provvedere al suo benessere. Alcuni, però, si sono espressi criticamente circa l’idea di lasciare un animale in un hotel.