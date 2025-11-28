Il ritorno di Simon e Garfunkel in Italia

Dopo aver completato il giro del mondo e aver superato anche lo scoglio più duro, quello dei teatri del West End di Londra, lo show “Simon and Garfunkel Story” torna in Italia. Il Teatro Colosseo accoglierà lo show la sera di giovedì 4 dicembre, con inizio alle 20,30 e biglietti da 36,80 euro.

Lo show è dedicato a chi ha nostalgia del duo folk rock, che è fermo da 15 anni, a più di mezzo secolo dal loro ultimo album in studio. Nonostante il tempo trascorso, la nostalgia per Paul Simon e Art Garfunkel, amici d’infanzia capaci di suonare e cantare con grazia, non è diminuita.

L’idea di creare uno show dedicato ai due newyorchesi nasce dal desiderio di costruire qualcosa che interessasse realmente, dopo anni di lavoro in produzioni altrui. La storia di Simon & Garfunkel è stata scelta per la sua complessità e profondità, e per la possibilità di raccontare la loro storia in modo onesto e sentito.

L’attore americano Israel Bloodgood, che veste i panni di Paul Simon, afferma che il punto di partenza è stato la musica, ma che scavando nelle individualità di Simon e Garfunkel ha scoperto quanto fossero complicate e stratificate.

Lo show propone canzoni, racconti e proiezioni video, senza trascurare i punti bassi di un rapporto spesso burrascoso, raccontato dagli esordi sino al celebre concerto del 1981 a Central Park.

I brani scelti per lo show includono tutti i classici, come “Mrs. Robinson”, “The Sound of Silence”, “Bridge Over Troubled Water”, “Homeward Bound” e molti altri.

La relazione difficile fra Simon e Garfunkel viene ricreata sul palco attraverso l’onestà e la combinazione di esecuzioni dal vivo e immagini di repertorio. La chimica fra gli attori è cruciale per ricreare il rapporto difficile fra i due musicisti. La musica racconta molto della loro storia e le canzoni diranno sempre molto di più del loro rapporto di quanto possa fare uno spettacolo teatrale.