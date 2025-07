Il ritorno di Sarri: nuova vita per la Lazio in vista della sfida

La Lazio si prepara per una nuova stagione, accogliendo il ritorno di Maurizio Sarri dopo un periodo di assenza. L’allenatore, visibilmente in forma e motivato, ha fatto il suo ingresso a Formello, dove ha trovato una squadra pronta a ripartire. La sua ultima esperienza sulla panchina biancoceleste risale al 12 marzo 2023, quando si è dimesso a seguito di una serie di difficoltà culminate nella sconfitta contro l’Udinese.

Oggi, Sarri appare rinvigorito, con qualche chilo in meno e uno spirito positivo. Nello spogliatoio, si percepisce l’entusiasmo per il suo ritorno, poiché il gruppo è consapevole della sfida che li attende. I calciatori si stanno preparando con il giusto atteggiamento, desiderosi di risollevarsi e di affrontare la stagione con determinazione.

Nella nuova area ospitalità dello stadio Fersini, recentemente ristrutturata, l’ambiente è comodo ma silenzioso, lontano dai ritmi frenetici del campo. Durante il riscaldamento, la squadra si divide in gruppi per esercitarsi in palleggi, mentre Sarri osserva attentamente lontano dalle voci, con le braccia incrociate. Il suo approccio rimane inalterato: cerca precisione nei passaggi e non esita a esprimere disappunto in caso di errori. È evidente che il suo metodo di lavoro, basato sugli insegnamenti del passato, continua a rappresentare un punto di riferimento. La presenza del direttore sportivo Fabiani e del suo collaboratore Alberto Bianchi segnala un clima di collaborativa preparazione per il futuro della squadra.