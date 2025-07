Il ritorno di Sarri alla Lazio: un nuovo inizio atteso

Il mondo del calcio è in fermento per il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Dopo le dimissioni avvenute nel marzo del 2024, il tecnico si prepara a riprendere il suo ruolo in un momento cruciale per il club biancoceleste, che affronta un blocco del mercato estivo.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Sarri ha rivelato le ragioni che lo hanno portato a tornare. “Sono qui perché il percorso non era ancora completato e non potevo abbandonare i tifosi nel loro momento di difficoltà”, ha spiegato il mister. Ha inoltre confermato che precedentemente aveva dovuto dimettersi a causa di problemi personali, che non gli permettevano di concentrarsi sulle sfide calcistiche. Adesso, tuttavia, si sente pronto e motivato a offrire il massimo al club.

Con l’inizio del ritiro alle porte, le aspettative sono alte per una stagione che si preannuncia impegnativa. Il supporto dei tifosi e la determinazione di Sarri sono elementi chiave per affrontare le difficoltà imminenti. Il suo ritorno potrebbe rivelarsi decisivo per riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano, salvaguardando al contempo la sua promessa di dedicarsi completamente al progetto.